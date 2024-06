Etnospor şöleni

6. Etnospor Kültür Festivali, yarın İstanbul'da başlayacak. Başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek festival 4 gün sürecek. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler etkinliklere ücretsiz katılacak. 30 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler sunulacak. Ziyaretçiler ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak. Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkanlar sunulacak.