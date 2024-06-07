Petkimspor’dan altyapı hamlesi

BASKETBOL Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçirerek play-off'a katılıp çeyrek final mücadelesi gösteren Aliağa Petkimspor, son zamanlarda altyapısını da güçlendirmeye başladı. İzmir ekibi, Bosna Hersek Milli Takım'ının efsane basketbolcularından Kenan Bajramovic'i altyapıya 'Bireysel Gelişim Antrenörü' olarak getirdiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2018 sezonlarında oyuncumuz olan, Kenan Bajramovic Basketbol Altyapı organizasyonumuzun teknik heyetine Bireysel Gelişim Antrenörü olarak katılıyor" denildi.