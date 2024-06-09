Teknik trafik

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona direkt şampiyonluk hedefiyle iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka'yı hareketli günler bekliyor. Çalışmalarına start veren İzmir temsilcisi, yeni haftada teknik direktör ve sponsorluklar konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik direktör Erkan Sözeri'yle sözleşme yenilemeyecek olan kurmayların listesini artık tamamen daralttığı ifade edilirken, bu konuyu kısa sürede netliğe kavuşturması bekleniyor. Yönetim, 3 teknik adamdan birine yeni haftada imza attırmayı planlıyor.

ÖNCELİK EROĞLU

Üst liglerden kariyerli teknik adamlara yönelen Karşıyaka, Hüseyin Eroğlu, Mustafa Reşit Akçay ve Sinan Kaloğlu'yla görüşmelerini sürdürüyor. Kaf-Kaf'ın özellikle Altınordu'yu 3. Lig'de devralıp Süper Lig için final oynatan, geçen yıl da Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran İzmirli teknik adam Eroğlu'nu iknaya çalıştığı kaydedildi. Başkan Ergüllü'nün Sponsorluklarla ilgili görüşmeler yapan başkan Ergüllü'nün kulübün yeni destekçileriyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.