Cicaldau hamlesi

TRENDYOL Süper Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK, transferde yeni bir ismi daha gündemine aldı. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile temasa geçen Muğla ekibi, rotayı bu kez İstanbul'a çevirdi. Muğla ekibinin geçen sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki orta saha Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı iddia edildi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in bir süredir radarında olan oyuncuyu takımda görmek istediği belirtilirken, kurmaylar bonservisi Galatasaray'da olan oyuncu için sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda kalmasına sıcak bakmadığı Rumen orta saha için birçok takımın sırada olduğu öğrenildi.Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı. Profesyonel kariyerine Viitorul 2'de başlayan Cicaldau, Craiova, G.Saray ve All Ittihad formalarını da terletti.

MUSAH MUHAMMED TAKIMDA KALACAK

BODRUM FK'nın 22 yaşındaki savunmacısı Musah Muhammed sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım başka takımlarla anılıyor ancak ben bu ailenin bir parçası oldum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Bundan sonra Goca Bodrumluyum ve bununla gurur duyuyorum" dedi.