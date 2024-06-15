Bodrum’a genç yıldız

Trendyol Süper Lig'de yapacağı takviyelerle güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Bodrum FK, yeni bir ismi gündemine aldı. Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor formasını terleten 18 yaşındaki on numara Emre Uzun'u kiralamak için devreye girdi. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 10 maça çıkan ve 1 asistlik performans sergileyen Uzun, Osmanlıspor altyapısında başladığı kariyerinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Antalyaspor ile Haziran 2025'e kadar süren bir sözleşmesi bulunan Emre Uzun'un, kiralık olarak Bodrum FK'ya katılması halinde, takımın orta saha gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

GENÇLERE YÖNELDİ

Bodrum FK, genç oyuncunun yeteneklerinden ve dinamizminden yararlanarak, Süper Lig'de iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenirken, Emre Uzun'un Bodrum FK'ya kiralanması, hem oyuncunun gelişimi hem de takımın performansı açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Bodrum ekibi Yusuf Sertkaya'nın ardından ikinci hamlesini yapmış olacak.

Bodrum FK'nın gündeminde yer alan Emre Uzun Türkiye U19 Milli Takım formasını üç kez giydi. 18 yaşındaki genç yetenek bu müsabakalarda 1 kez rakip ağları sarstı.

12 MAÇTA 1 GOL ATTI

Bodrum FK'nın ısrarla kadrosuna katmak istediği Emre Uzun, bu sezon Antalyaspor'un hem A Takımı'nda hem de u19 takımında forma giydi. A Takım'da 2'si ilk 11 olmak üzere 12 maçta görev alan 18 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Emre, u19 takımında ise 8 maçta 7 gol attı.

ASSOMBALONGA ISRARI SÜRÜYOR

Bodrum FK, forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Antalyaspor formasını terleten 31 yaşındaki Britt Assombalonga ile temasa geçen yönetimin oyuncuyla masaya oturduğu öğrenildi. Şu an boşta olan futbolcuya özellikle İngiltere Championship ekiplerinin ilgisi olduğu öne sürüldü.