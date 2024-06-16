Almanya inançlı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün A Grubu'nda oynanan Almanyaİskoçya mücadelesi ile başladı. Turnuvanın açılış maçını ev sahibi Almanya, 5-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Florian Wirtz, 19'da Jamal Musiala, 45+1'de penaltıdan Kai Havertz, 68'de Niclas Füllkrug ve 90+3'te Emre Can'ın attığı gollerle sonuca gitti. 87'de Antonio Rudiger'in kendi kalesine attığı gol İskoçya için yeterli olmadı. Böylece 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ilk golü 10'uncu dakikada Bayer Leverkusen Forması giyen Alman oyuncu Florian Wirtz'den gelmiş oldu. Aynı zamanda bu golle Florian Wirtz, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvanın açılış golünü atan en genç oyuncu oldu. Karşılaşmada Almanya'nın 2'nci golü ise Jamal Musiala'nın ayağından geldi. Bu golle de Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçta 21 yaş ve altı iki oyuncusu gol atan ilk takım oldu.