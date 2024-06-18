Bodrum Kerim’in peşinde

Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK, transferde yeni bir bomba patlatmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz gün Hatayspor ile yollarını ayıran 26 yaşındaki savunma oyuncusu Kerim Alıcı'yı gündemine aldı. Bu sezon Hatay ekibi ile çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol atanan Kerim ile temasa geçmek için hazırlanan kurmaylar, deneyimli oyuncunun nabzını yoklayacak.

EGE'YE YABANCI DEĞİL

Mütevazi bütçelerle rekabetçi bir takım kurmak isteyen Muğla temsilcisi, Süper Lig'deki ilk senesinde hem gelecek vadeden hem de tecrübeli isimler ile görüşmelerini sürdürüyor. Profesyonel kariyerine Altınordu U19'da başlayan Kerim Alıcı, A takım ile 6 sene boyunca 91 karşılaşmaya çıkarken, 3 kez de gol atma başarısı gösterdi. Daha sonra Göztepe'de forma giyen deneyimli oyuncu, Boluspor Hatayspor formalarını da terletti. Türkiye U21 takımında da 1 kez forma giyen Kerim Alıcı'nın Süper Lig'de oynamaya devam etmek istediği öğrenilirken, kurmayların önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncu ile masaya oturarak transferi noktalamak istediği gelen bilgiler arasında.

YEŞİL-BEYAZLILARDA ABDURRAHMAN İDDİASI

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'nın dış transferde 2. Lig'e yükselen Kepezspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'e kanca attığı belirtildi. İlk takviyesini Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya'yı renklerine bağlayarak yapan yeşil-beyazlılar, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile prensip anlaşmasına varmıştı. Bodrum temsilcisinin şimdi de Abdurrahman'ın işini bitirmek istediği bildirildi. Bodrum FK'nın genç savunmacıyı transfer ettikten sonra tecrübe kazanması için kiralık olarak göndermeyi planladığı bildirildi. Abdurrahman geçen sezon 3. Lig'de 28 maçta 1 gol attı.