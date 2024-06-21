Milliler hedef yükseltti

EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı, hedef yükseltti. Grupta 3 puanla zirveye kurulan, ayyıldızlı ekip son 16 Turu'na lider olarak çıkmanın hesaplarını yapmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın oynanacak olan kritik Portekiz maçı öncesi iddialı acıkmalar yaptı. Büyükekşi, ""Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz; çıkmak yetmez, birinci olarak çıkmak. Ama hoca adım adım düşünüyor; hedef büyük ama küçük küçük adımlar. Takımlar çok güçlü. Portekiz'e karşı galibiyetimiz resmi maçta yok. Daha farklı oynayıp onu da başarmalıyız" dedi.

'2024'Ü KONUŞTURUN'

Gürcistan maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptıklarını belirten Büyükekşi, "Futbolcularımıza maçtan önce tarih yazacaksınız çocuklarınıza anlatacak büyük bir hikayeniz olacak dedim. Hep 2002, 2008 konuşuluyor siz 2024'ü konuşturun dedik. Yüksek karakterli iyi bir takımımız var" dedi. "Anlık değil sürdürülebilir başarı önemli" diyen Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha iddialı olmak için diyorum ki 2032 takımını kuruyoruz. Can Uzun şu an dışarıda ama Arda, Semih hepsi tecrübelenecek. Kenan da çok iyi olacak. Bunların arasına katılacak 1-2 oyuncu daha olacak. Ümit Milli Takım'ın amacı A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek" dedi.

"ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ ARDA"

Gürcistan karşısında attığı müthiş galibiyet golüyle Avrupa'yı kendisine hayran bırakan Arda Güler ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Şu an çocukların sevgilisi Arda. Rol model" dedi.

AY-YILDIZLILAR İKİ SIRA GERİLEDİ

ULUSLARARASI Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı iki hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti. Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sıradaki yerini korurken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı. İlk 3 sıranın değişmediği listede son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin 2. sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.