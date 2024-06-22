Fenerbahçe bombaladı

SÜPER Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde transfer taarruzuna başladı. Kanarya, Karagümrük'ten Levent Mercan'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul ekibi, 23 yaşındaki sol bek ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığını resmi sitesinden duyurdu. Almanya doğumlu gurbetçi oyuncu 2022 yılında Schalke'den Karagümrük'e transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerin ikinci hamlesi ise Mert Hakan Yandaş oldu. Kulüp, Portekizli teknik adam Mourinho'nun gelmesi ile birlikte geleceği merak edilen Mert Hakan ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

BATSHUAYİ'NİN EŞİNDEN ŞOK EDEN AÇIKLAMA

FENERBAHÇE ile kontratı biten golcü oyuncu Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Belçikalı golcünün Galatasaray ile anlaşmasının ardından tehdit edildiklerini açıkladı. Maria Batshuayi şok eden paylaşımında, "Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz? Ne ayıp! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor" ifadelerini kullandı.