Bodrum FK’da Burak iddiası

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynamaya hazırlanan Bodrum FK için transferde yeni bir iddia gündeme geldi. Muğla temsilcisi özellikle Türkiye'de Süper Lig tecrübesi bulunan yıldız isimlere kanca atarken, son gözdesi Fenerbahçeli Burak Kapacak oldu. Yeşil-beyazlıların, geçen sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekiple iki yıl daha kontratı bulunan Burak'ın ilk etapta kiralanması gündeme geldi. Sivas ekibiyle kiralık sözleşmesi sona eren ve Kanarya ile kampa katılacak olan genç orta sahanın durumu şu an belirsiz.

BURSA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun kampta görmek istediği yıldız için erken davranan Bodrum FK yönetimi, transferi bitirmek istiyor. Büyük olasılıkla İstanbul ekibiyle gelecek sezona başlamayacak olan Burak'ın da Bodrum FK'ya sıcak bakabileceği belirtildi. Bursaspor altyapısından yetişen Burak, 2021 yılında F.Bahçe'ye transfer olurken 2022- 23 sezonunu da Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. Yeşil-beyazlılar, listesindeki Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Kerim Alıcı ve Giorgi Kochorashvili ile de temaslarını sürdürüyor.

Burak Kapacak, geçen sezon Sivasspor'da 18 resmi maça çıkarken skora da 2 asistlik katkı verdi. Genç kanat sağ kanadın yanı sıra sağ bek ve sol kanat pozisyonlarında da forma giyebiliyor.