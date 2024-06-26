Amrabat pazarlığı

GALATASARAY'DA transfer hareketliliği sürerken, orta saha transferinde Sofyan Amrabat tekrar listenin başına çekildi. Sarı-kırmızılılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo'ya Atalanta'nın ardından Fiorentina da talip oldu. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina; Atalanta'nın 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, masaya Sofyan Amrabat takasını da koydu. Fiorentina'nın teklifinin Amrabat ve 3-4 milyon Euro transfer ücreti olduğu öğrenildi. Bu arada G.Saray, U-17 Milli Takımı'nın Almanya doğumlu yıldızı Kebir Ali Canpolat'ın işini bitirdi. 2006 doğumlu sağ kanat oyuncusunu Barcelona'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ekip de takip ediyordu.