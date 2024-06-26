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Haberler Spor Amrabat pazarlığı

Amrabat pazarlığı

Galatasaray’da 8 numara transferi için Sofyan Amrabat ön plana çıktı. Fiorentina, Zaniolo’ya karşılık Faslı yıldızı önerdi

HABER MERKEZİ
Amrabat pazarlığı
GALATASARAY'DA transfer hareketliliği sürerken, orta saha transferinde Sofyan Amrabat tekrar listenin başına çekildi. Sarı-kırmızılılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo'ya Atalanta'nın ardından Fiorentina da talip oldu. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina; Atalanta'nın 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, masaya Sofyan Amrabat takasını da koydu. Fiorentina'nın teklifinin Amrabat ve 3-4 milyon Euro transfer ücreti olduğu öğrenildi. Bu arada G.Saray, U-17 Milli Takımı'nın Almanya doğumlu yıldızı Kebir Ali Canpolat'ın işini bitirdi. 2006 doğumlu sağ kanat oyuncusunu Barcelona'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ekip de takip ediyordu.
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