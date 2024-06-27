Göz-Göz Koray’ı istiyor

Trendyol Süper Lig'de fırtınalar estirmek için gün sayan Göztepe'de yeni bir transfer dedikodusu yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki stoper oyuncusu Koray Günter'i gündemine aldı. İstanbul temsilcisinde kiralık olarak forma giyen ve beklediği forma şansını bulamayan oyuncu İtalya'ya geri döndü. Bonservisi 2025 yılına kadar Hellas Verona'da olan Günter'in nabzını yoklayacak kurmaylar, oyuncudan olumlu dönüş alırsa İtalya ekibinin kapısını çalacak. Profesyonel kariyerine SV Höxter altyapısında başlayan Günter, Karagümrük'ün yanı sıra Brakel, B. Dortmund, Galatasaray, Genoa, Sampdoria formalarını da terletti.

TEMASLARI SIKLAŞTIRACAK

Geçen sezon İstanbul ekibiyle yalnızca 10 maçta görev yapabilen Günter'in kendini gösterebileceği ve düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği öğrenildi. Önümüzdeki hafta transferi netleştirmek isteyen yönetim, oyuncuyu Urla'daki kampa yetiştirmek için temasları sıklaştıracak. Bir dönem yakaladığı çıkış ile yaklaşık 5 milyon Euro piyasa değerine kadar yükselen Koray Günter'in şu an yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir değeri bulunuyor.

SOLET İMZAYI ATTI

GÖZTEPE, geçen hafta anlaşmaya vardığı Orta Afrikalı orta saha oyuncusu Isaac Solet'i resmen kadrosuna kattı. Bulgaristan'ın Slavia Sofya takımında forma giyen 23 yaşındaki Solet'in satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı açıklandı. Yapılan açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 maça çıkan Solet'e başarılar dilendi

ALANYA İLE TEMAS SÜRÜYOR

Göztepe, geçen sezon savunmaya duvar örmesinde büyük pay sahibi olan 20 yaşındaki Romanyalı stoper Ümit Akdağ'ı takıma yeniden kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor. Bonservisi 2026 yılına kadar Alanyaspor'da bulunan oyuncu için temasları sıklaştıran kurmaylar, geçen sezon genç ve gelecek vadeden savunmacı Emir Ortakaya'yı elinden kaçırdığı gibi Ümit'i de kaçırmak istemiyor.