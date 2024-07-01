Fener’den Nzola bombası

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz bir öneri geldi. İtalya'dan La Nazione gazetesinin haberine göre; kadrosuna Juventus'tan Moise Kean'ı 12 milyon Euro karşılığında katan Fiorentina, Angolalı golcüsü M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti. Nzola için İtalya'dan Cagliari ve Lecce'nin de istekli olduğu ancak mali şartları karşılayacak tekliflerinin olmadığı ifade edildi. Kadroda düşünülmeyen Nzola'nın golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'ye önerildiği ve sarı-lacivertlilerin de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda 27 yaşındaki forveti değerlendirebileceği belirtildi. Nzola, forvet mevkiinin dışında zaman zaman sol açık olarak da görev aldı.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Halihazırda Kean için büyük bir meblağ ödeyen Fiorentina, bu transferin açığını Nzola ile kapatmak istiyor. İtalyan ekibinin Angolalı golcü için 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediği öğrenilirken, Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Tarafların bu transferin detaylarını konuşmak için önümüzdeki günlerde bir araya geleceği öğrenildi.

ÇAĞLAR'DA SONA DOĞRU

Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için Atletico Madrid ile anlaştığı ileri sürüldü. İspanyol basınından Relevo'da yer alan haberde, Çağlar'ın sarı lacivertlilerle kiralık sözleşmesinin sona erdiği hatırlatılarak, bonservisi Atletico'da olan milli stoperin transferi için imzaların atıldığı belirtildi. Haberin detayında, Çağlar Söyüncü için ödenecek bonservis bedelinin 8 ila 10 milyon Euro arasında olacağı iddia edildi. 28 yaşındaki stoper, geçtiğimiz ocak ayında geldiği Fenerbahçe'de 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.