Altınordu’dan çifte transfer

YENI sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Altınordu iki transfere birden imza attı. İzmir temsilcisi kadrosunu geçen sezon İskenderunspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Eren Tokat ve Karaman FK'da forma giyen 31 yaşındaki sağ bek Alper Tursun ile güçlendirdi. İki futbolcu ile birer yıllık sözleşme imzalandı. Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Niğde Anadolu, D. G.Birliği, Çorum, Adıyaman ve Afyon'da forma giyen Emre geçen sezon İskenderunspor ile 27 maça çıktı. Alanya, Ankaraspor, Crawley Town, Sakarya, Niğde Anadolu, Afyon ve Karaman'da forma giyen Alper ise geçen sezon Karaman FK ile 30 maçta forma giydi.