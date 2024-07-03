Bodrum FK’nın gözü Emir’de

Yaz döneminde Abdurrahman Üresin, Enes Öğrüce ve Zdravko Dimitrov'u kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK yine genç ağırlıklı transfer politikasına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Egeli futbolseverlerin yakından tanıdığı, 2022-23 sezonunda da Göztepe'de top koşturan stoper Emir Ortakaya'yı gündemine aldı. Geçtiği miz sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak tamamlayan 20 yaşındaki savunmacının 2 yıllık 1. Lig kariyerinin ardından artık kendini Süper Lig'de göstermek istediği öğrenildi. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve önümüzdeki dönemde de kiralanması beklenen genç futbolcuya yakın ilgi gösteren Bodrumlu kurmaylar Emir Ortakaya'yı kadrosunda görmek istiyor.

GÖZTEPE'DE İSTİYOR

Başarılı oyuncu da Süper Lig kartından dolayı Muğla temsilcisine sıcak bakıyor. Bu arada Emir'i tek isteyen kulüp Bodrum değil. Bilindiği üzere bir süredir Göztepe, Ümit Akdağ'ı bonservisiyle transfer edememesi durumunda Emir'in durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Antalyaspor da 2004 doğumlu defans oyuncusunu listesinde bulunduran takımlar arasında.

YEŞİL-BEYAZLILARIN LİSTESİ HAYLİ KABARIK

TEKNİK direktör İsmet Taşdemir önderliğinde transfer harekatını sürdüren Bodrum FK'nın transfer listesi hayli kabarık. Yeşil-beyazlılar şu zamana kadar; Halil Dervişoğlu (G.Saray), Uros Radakovic (Ankaragücü), Nordine Kandil (Strasbourg), İsmail Çokçalış (Adana Demir), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Halil Akbunar (Pendik), Giorgi Kochorashvili (Levante), Kerim Alıcı (Hatayspor), Umut Meraş (Beşiktaş). Bodrum'da transfer çalışmaları kapsamında takımın genel iskeletinin önceki sezonlarda olduğu gibi korunacağı belirtilirken, 6 yeni oyuncu daha alınacağı kaydedildi.

CELUTSKA İLE UZATILMADI

BODRUM FK, iç transferde yoğun bir günü geride bıraktı. Kenan Özer'in sözleşmesi 1 yıl uzatılırken, sol bek Eren Albayrak'ın biten mukavelesi devam ettirilmemişti. Son gelişmeye göre ise Çekyalı stoper Ondrej Celutska ile yollar ayrıldı. 35 yaşındaki defans oyuncunun 30 Haziran'da biten sözleşmesi uzatılmayacak. Muğla ekibinde devam eden kamp sonrası ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

MUĞLA EKİBİ TOP BAŞI YAPTI

BODRUM Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda başladı. Teknik patron İsmet Taşdemir, "Yeni sezon camiamıza, Türk futboluna hayırlı olsun. Çok iyi bir kamp dönemi geçireceğimize inanıyorum. Süper Lig'e hazır bir şekilde giriş yapabilmek için yoğun bir dönem yaşayacağız" dedi. 31 Temmuz'a kadar Düzce'de çalışacak Ege ekibi burada 5 ya da 6 hazırlık maçı oynayacak.