Doue için Boey devrede

GALATASARAY'DA sağ bek transferinde ilk hedef Guela Doue. Rennes'den Lorenz Assignon ile beraber sarıkırmızılıların iki sağ bek adayından birisi olan Doue için Sacha Boey'den de onay çıktı. Ocak ayında Bayern'e giden Boey de Galatasaray'a Rennes'den gelmişti.

TAM DESTEK VERECEK

Alınan bilgilere göre Fransız oyuncu, iki eski takım arkadaşı hakkında Okan Buruk'la görüştü. Assignon'dan ziyade Doue'nin tercih edilmesini önerdi. Boey ayrıca transfer görüşmeleri sürecinde Rennes ile anlaşma konusunda da destek sözü verdi ve Doue ile görüşüp Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti.

Guela Doue, bu yaz transfer döneminde Rennes'den ayrılacak. Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan sağ bek için üç ciddi aday bulunuyor. Roma, Fildişili sağ beki yakından takip ederken, Alman basını da genç oyuncu için Galatasaray ve Leipzig'in ilgisi olduğunu yazdı. 7 milyon Euro civarında piyasa değeri olan oyuncu, Assignon'un Burnley'e kiralanmasından sonra Rennes'in sağ kanadında formayı kapmıştı.

SOSYAL MEDYADA BATSHUAYİ FIRTINASI

BEŞİKTAŞ ve F.Bahçe'nin ardından Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, sosyal medyadan çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Batshuayi, "Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Bu şehirde en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum" ifadelerini kullandı. Galatasaray hesabının yaptığı paylaşımlara da on binlerce beğeni geldi.