Barcelona’nın Cancelo çıkmazı

Barcelona, Portekizli bek oyuncusu Joao Cancelo'yu kadrosunda tutma konusunda umduğunu bulamadı. İspanyol ekibi, kiralık sözleşmesi sona eren deneyimli savunmacının sözleşmesini uzatmak isterken, bonservisinin elinde olduğu Manchester City'nin tekrar kiralama teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi. Oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek istediği belirtilen İngiliz ekibinin diğer kulüplerle görüşmeler yaptığı kaydedildi. Mundo Deportivo'ya göre Suudi Arabistan ekipleri Al- Ahli ve Al-Ettifaq'ın, Cancelo'yu transfer etmek istediği ve City'nin oyuncu için en az 25 milyon sterlin talep ettiği ifade edildi.