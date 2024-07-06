Kartal’da ayrılık rüzgarı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılık haberleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda Daniel Amartey ile yolların ayrılacağı ifade edildi. Yurt dışından birçok sözlü teklif alan 29 yaşındaki Ganalı savunmacının, Beşiktaş'ın 10 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampına götürülmeyeceği gelen haberler arasında. Brad Friedel ile görüştüğü kaydedilen Amartey'in kiralık olarak takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi. 2023- 2024 sezonunda Leicester City'den transfer edilen Amartey, Beşiktaş formasıyla 18 maça çıktı.

ROSIER RESMEN GİTTİ

Öte yandan 2024-2025 sezonu öncesi kadro yapılandırmasına devam eden Beşiktaş, 27 yaşındaki sağ bek Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.