Kartal’da rota Arnautovıc

GELECEK sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücumunu güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda gündeme İnter forması giyen Marko Arnautovic'in geldiği iddia edildi. Ünlü İtalyan yayın organı La Gazetta Della Sport, siyahbeyazlıların Inter forması giyen Avusturyalı forvet ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Kara Kartal'ın golcü oyuncunun durumunu araştırdığı belirtildi. Arnautovic'e Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtildi. Geride bıraktığımız sezon 35 maça çıkan Avusturyalı yıldız, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Santrfor mevkiinde oynayan 1988 doğumlu futbolcu, sağ ve sol kanat pozisyonlarında da görev alabiliyor. Başta Beşiktaş olmak üzere önemli kulüplerin ilgi duyduğu Marko Arnautovic, Euro 2024 öncesinde kariyerine Inter'de devam etme kararı aldığını açıklamıştı. Tecrübeli futbolcu, maddi bir beklenti içerisinde olmadığı ve bu sebeple özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan cephesinden gelen teklifleri kabul etmeyeceğini duyurdu.

STOPERE LENGLET

TEKNİK direktör van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda önceliği stoper transferine veren Beşiktaş, gündemine Barcelona'nın futbolcusu Clement Lenglet'i aldı. Siyahbeyazlılarda stoper transferi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Van Bronckhorst'un sol ayaklı stoper isteği sebebiyle Hummels'i ikinci plana alan Kartal, Mario Hermoso ile yapılan görüşmelerin tıkanması sebebiyle Lenglet'i takiba aldı. Geçen sezonu A.Villa'da kiralık geçiren 29 yaşındaki oyuncu beklenileni veremedi.