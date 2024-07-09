Altınordu yeni stoperini buldu

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkamaz ile bir araya gelen 26 yaşındaki oyuncu, kendisini Altınordu'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

METE YILDIZ KİMDİR ?

Almanya Düsseldorf doğumlu 26 yaşındaki oyuncu futbola Mönchengladbach altyapısında başladı.

Fenerbahçe U21 Takımında da forma giyen Mete Yıldız, Uşakspor, Çorum FK, Vanspor, Afyonspor ve Karaman FK takımlarında görev yaptı.

32 MAÇTA GÖREV ALDI

2023-2024 sezonunda Karaman FK'da çıktığı 32 maçta da kendisine ilk 11'de şans bulan Mete Yıldız, bu maçlarda fileleri bir kez havalandırdı.