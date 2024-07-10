Tire Futbol Mertcan’ı kaptı

TFF 3. Lig'in yeni ekibi Tire 2021 FK, transfer bombalarını arka arkaya patlatmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Beyoğlu Yeni Çarşıspor'da tamamlayan "Maestro" lakaplı orta saha oyuncusu Mertcan Aktaş'ı renklerine bağladı. Başkan Hüma Yüksel'in ofisinde kendisini Tire FK'lı yapan sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon çıktığı 36 karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı. İzmir ekibi 1 hafta içinde Yasin Elmas, Efe Çakmak, Mehmet Tosun, Said Can Açıkalın, Samet Önger Mertkan Cengiz, Semih Görer ve Bekir Mustafa Meral'i transfer ederek dikkatleri üzerine çekti.