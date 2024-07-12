Kralların tercihi KSK

TFF 3. Lig'de geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan 4 futbolcudan 3'ünün yolu Karşıyaka'dan geçti. 3. Lig 1. Grup'un en skoreri olan Emre Gemici 2022-24 yılları arasında, 3. Grup'un gol kralı Can Muhammet Vural da 2021-22 sezonunun ikinci yarısında yeşilkırmızılı formayı giydi.

EN GOLCÜ İSİMLER

4. Grup'un en golcüsü İshak Kurt ise yeni transfer olarak önümüzdeki dönemde İzmir ekibinin formasını giyecek. 1994 doğumlu Emre 2 sezon oynadığı KSK'de 46 maçta 14 golde kalıp eleştirilmişti. Devre arasında Kepezspor'a giden Emre 14 maçta 16 kez ağları sarsıp hem krallık hem de 2. Lig'e çıkma sevinci yaşadı. 25 yaşındaki Can da Kaf-Kaf döneminde sadece 2 gol atıp hayal kırıklığı yaratmıştı. Geçen sezon ise Kütahyaspor ile 22 kez fileleri sarsıp takımıyla 2. Lig'e yükselme mutluluğunu tattı. Bu sezon Adana 1954'te şampiyon olan İshak Kurt da attığı 22 golle takımının başarısında büyük pay sahibi oldu. İzmir ekibi ile yolu kesişmeyen tek gol kralı Batman Petrolsporlu Tunç Murat Behram oldu.