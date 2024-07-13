MANiSA FK atağa geçti

Transfer döneminin sessiz takımlarından 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Wriedt'i kadrosuna kattı. Son olarak Almanya'nın Osnabrück takımında top koşturan 30 yaşındaki forvetle 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

'KARİYERİMDE YENİ SAYFA AÇACAĞIM'

Manisa'da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Wriedt, çok çalışacağını söyledi. Kariyerinde yeni bir sayfa açacağını belirten deneyimli oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri için çok çalışıp takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum" dedi. Wriedt, futbola altyapısında başladığı St. Pauli takımıyla profesyonel kariyerine adım attı. LSK Hansa formasıyla 1 sezonda 23 gol atan ve gol kralı olarak sergilediği performansla dikkat çeken deneyimli hücum oyuncusu 2017- 2018 sezonunda Almanya devi Bayern Münih'e transfer oldu.

SIRA FOFANA'YA GELDİ

Manisa temsilcisi, Samsunspor'dan Moryke Fofana ile de prensip anlaşmasına vardı. Transferde ufak pürüzlerin kaldığı ve 32 yaşındaki kanat oyuncusunun tesislere gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi. Öte yandan siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti. Sabah antrenmanında kuvvet çalışması, akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yapıldı.