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Haberler Spor A.Ordu’da eleme zamanı geldi çattı

A.Ordu’da eleme zamanı geldi çattı

HABER MERKEZİ
A.Ordu’da eleme zamanı geldi çattı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yapılan transferlerle kadrodaki oyuncu sayısı 30'a ulaştı. Geçen sezonki takımdan 12 isimle yollarını ayıran İzmir temsilcisi dış transferde 10'u gurbetçi olmak üzere 12 oyuncuyla el sıkıştı. Altyapıdan ise 6 genç A takıma çıkarıldı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladıktan sonra izne çıkan kırmızı-lacivertliler, 16 Temmuz Salı günü Kocaeli Kartepe'de kampa girecek. Teknik direktör Olcay Şahan'ın 10 günlük Kartepe kampının ardından 30 kişilik kadroda eleme yapıp oyuncu sayısını 26'ya düşüreceği öğrenildi.
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