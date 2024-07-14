Göztepe’de cimnastik şöleni

Ülkemizin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Türkiye şampiyonu Coşkun Boncuk yönetiminde 10 ay önce faaliyete geçen Göztepe Cimnastik Şubesi'nde tam bir şölen yaşanıyor. Yeniden yapılanarak aktif olarak faaliyete geçen şubede 24 aylık minikler bile eğitim alıyor. "Göztepe" demeyi bile öğrenmeden cimnastiğe başlayan miniklerin eğitimine veliler büyük ilgi gösteriyor. Şube Yöneticisi Coşkun Boncuk, "Her yaştaki çocuğa Göztepe forması giydirmek hedefiyle çıktığımız yolda yürüyoruz. Yaz döneminde de büyümeye devam ediyoruz. Sezonda bin 300 öğrenciye ulaşıyoruz" dedi. 1

0 AYDA TOPLAM 75 MADALYA

Boncuk sözlerine şöyle devam etti: "Eğitimdeki yüksek kalite standardımızı korumak için antrenör sayımızı 35'e yükselttik. Lisanslı sporcumuz 150. Göztepe, Buca ve Gaziemir'deki ana şubelerimize Göztepe'de aerobik, Buca'da reformer ekledik." Bu arada Göztepeli cimnastikçiler, geride kalan 10 ayda toplam 75 madalyaya ulaştı. Büyük başarı yakalayan cimnastikçiler, Arıcan&Boncuk ikilisinin uyguladığı "Doğru antrenman, doğru ekip, doğru ekipman, doğru iletişim" metoduyla cimnastik branşında çok kısa bir sürede ülkemizin en başarılı kulüpleri arasındaki yerini alarak doğru modelin meyvelerini topladı. Boncuk, yaz dönemi sonuna kadar 100 madalyaya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.