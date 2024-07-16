Arjantin şampiyon

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America Finali'nde Arjantin ile Kolombiya, Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında golsüz eşitlik bozulmazken uzatma devresinin ikinci yarısında Arjantin golü buldu. 112'de Lautaro Martinez attığı golle eşitliği bozdu. Kalan sürede başka gol olmazken Arjantin, 2021 yılından sonra bir kez daha şampiyonluğa uzanmayı başardı ve üst üste ikinci kez kupayı ülkesine götürdü. Arjantin, kupayı üst üste ikinci, toplamda ise 16'ncı kez müzesine götürdü. Tangocular, Uruguay'ı geride bıraktı ve organizasyonu en çok kazanan ülke oldu. Arjantin'i 15 şampiyonlukla Uruguay takip ederken; Brezilya ise 9 kez ile üçüncü sırada yer aldı. Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, milli takıma Copa America şampiyonluğu ile veda etti.