Aslan’dan karşı atak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Transfer listesinde birçok önemli futbolcu bulunan Aslan'ın gündemine son olarak çok sürpriz bir isim girdi. Sarıkırmızılıların, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman için harekete geçtiği öne sürüldü. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da çok istediği Fransız yıldız için tüm maddi şartların zorlanacağı belirtildi.

KİRALIK PLANI DEVREDE

Yeni sezonda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Coman'ın, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi. Yönetimin bu transfer operasyonu için önemli bir bütçe oluşturacağı kaydedildi. Bayern Münih'in ise Coman'ı kiralık olarak göndermeye olumlu yaklaştığı aktarıldı. Öte yandan Alman medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe, Coman için son birkaç günde yeni girişimlerde bulundu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, farklı planları sebebiyle bu teklifi reddetti. Haberde Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceği belirtildi. Galatasaray'ın, Coman transferini birkaç hafta içinde sonlandırmak istediği ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine bir çalım daha atmayı hedeflediği öne sürüldü

TARAFTARLARI ÖVMÜŞTÜ

FRANSIZ yıldız Coman, ülkesinde verdiği bir röportajda Galatasaray taraftarından övgüyle söz etmişti. Başarılı oyuncu, İstanbul'da oynanan maç için, "Her zaman düzenli olarak oynamak isteyeceğiniz türden bir stat. Duygu bakımından hissettirdikleri inanılmaz" demişti.

BARIŞ'A 2 TALİP VAR

EURO 2024'teki performansıyla büyük beğeni toplayan Barış Alper Yılmaz için iki takım daha harekete geçti. Rusya ekiplerinden Zenit'in ve Bundesliga'dan Stuttgart'ın 24 yaşındaki sağ kanadı transfer etmek istediği öğrenildi. Zenit'in 30 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı öğrenilirken, Stuttgart'ın ise 20-25 milyon Euro civarında bir teklif sunacağı kaydedildi. G.Saray ise Barış'ı 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.