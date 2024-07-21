Fener’e Viking geliyor

Süper Lig'de sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, bir yıldız isme daha kanca attı. Takviye çalışmalarına tam gaz devam eden Kanarya orta sahaya yapacağı transfer doğrultusunda rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Burnley forması giyen Sander Berge var. 2027 yılına kadar sözleşmesi devem eden Norveçli oyuncunun nabzını yoklayan F.Bahçe yöneticisi Acun Ilıcalı olumlu sinyaller aldı. Kurmaylar menajeri kanalıyla irtibata geçtiği 26 yaşındaki orta sahanın kulübüyle bonservis engelini aşmaya çalışacak.

FUTBOLCU ÇOK SICAK BAKIYOR

Norveçli Sander Berge'yi geçen sezon Portekizli teknik direktör Jose Mourinho başında olduğu Roma'yaaldırmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Futbolcu tercihini Burnley'den yana kullanmış ve Sheffield United'tan bir başka İngiliz ekibine transfer olmuştu. Berge, ülkesinde Asker ekibinin altyapısında yetişirken Belçika'da Genk ekibinde de forma giydi. Takımı ile birlikte Championship'te mücadele eden Sander Berge, Süper Lig'te şampiyonluk kovalayan ve Avrupa'da ciddi hedefleri olan F.Bahçe'ye oldukça sıcak yaklaşıyor.

"FERDİ KADIOĞLU KALMAK ZORUNDA"

Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten net bir açıklama geldi. Başkan Ali Koç, "Ferdi'yi çok isteyen var, Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda" ifadelerini kullandı.

YOUSSEF EN-NESYRİ İMZA AŞAMASINDA

Fenerbahçe'nin 4 yıllık anlaşma sağladığı Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla'dan sevindirici bir açıklama geldi. Sevilla Kurumsal İletişim Başkanı Javier Santos, Faslı golcünün F.Bahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu söyledi. Fener'e rakip olan bir diğer kulüp Roma'nın aradan çekildiği öğrenildi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise, "En-Nesyri'yi çok istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz" diye konuştu.