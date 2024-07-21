Kartal’da maddi yük azalacak

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, takımdan ayrılacak isimlerle kasasında ciddi miktarda para tutmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin gözüne giremeyen Amartey, Onana, Chamberlain, Montero, Rebic, Aboubakar, Colley, Masuaku ve Hasic ile yolların ayrılması planlanıyor. Dış transferde Rafa Silva, Paulista ve Ciro Immobile gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Kara Kartal, sezon öncesi önemli bir maaş yükünün de altına girmişti. Siyah-beyazlılar kadroda düşünülmeyen dokuz isimle yollarını ayırarak 15 milyon Euro'luk bir maaş tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Siyahbeyazlılar, dış transferde ise en ez üç futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor.