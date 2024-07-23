Akhisarspor sancılı

MÜZESİNDE iki Türkiye Kupası, bir Süper Kupa olan, Süper Lig'de 7 sezon boy gösteren, geçtiğimiz sezon 3. Lig'den amatör kümeye düşen Akhisarspor için tehlike kapıda. 26 Temmuz'da olağanüstü kongreye gidecek olan Akigo, kayyum tehlikesi ile karşı karşıya. Zor günler geçiren Manisa ekibinin başkanı Öner Alanç, kulübün kapanma noktasına gelebileceğinin sinyalini verdi. Alanç, "Gönlümüz Akhisarspor'a tekrar sahip çıkılsın ve basamakları çıkarak eski günlere kavuşmasını diliyor. Yeni bir yönetim çıkmaz ise yasa gereği kulübün anahtarlarını Dernek Masasına bırakabiliriz" diye konuştu.

"ÇABAMIZ TUTUNMAYA YETMEDİ"

BAŞKAN Alanç, "Geldiğimizde 10 futbolcu TFF'ye başvurarak bizi zor durumda bırakmıştı. Teknik direktör olarak İlker Yanar ve futbolcular antrenmanlara bile çıkmıyorlardı. Tek tek görüşüp sahaya çıkmalarını sağladık. Fakat yine de başarılı olamayarak ligden düştük" dedi.