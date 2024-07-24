Tecrübe faktörü

FENERBAHÇE dün sezonu İsviçre deplasmanında açtı. Kağıt üzerinde turun açık ara favorisi olan sarı-lacivertliler, maç içerisinde yaşanan bazı aksaklıklara rağmen tecrübeli ayaklarıyla avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeyi başardı.

Jose Mourinho faktörü kendini daha sezon başında gösteriyor. Sahada çok iyi bir disiplin kazanan takım, maçın başında geriye düşmesine rağmen sezona daha hazır olan fizik gücü yüksek rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinden hiç bırakmadı. Tadic, Fred, Dzeko gibi usta ayaklar elbette bu seviyenin çok çok üstünde futbolcular. Ancak bugüne kadar sezon başında Avrupa'da yaşanan skandal sonuçlara çok fazla aşina olduğumuz için maçın başında yenen gol biraz korkuya sebep oldu. Buna rağmen özellikle Fenerbahçe orta sahası maça ağırlığını koydu.

DZEKO ÇOK HAZIR

FENERBAHÇE'NİN yaşlı kurtu Edin Dzeko, adeta bir mesaj verdi bu karşılaşmada.

Attığı gollerin yanında, hücum kurgusunda da ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 38 yaşındaki yıldız, orta sahaya kadar gelerek atakları başlatan isim oldu. Kenarlara koşu yaptı, boşlukları da çok iyi gördü. Takım genel olarak iyi bir görüntü verirken, bazı aksaklıklar da yaşandı. Özellikle ikinci yarıda zaman zaman konsantrasyon kayıpları gördük sahada. Ligleri başladığı için sSezona daha hazır olan Lugano da bu hataları hep golle sonuçlandırdı. İlk golde topun iyi uzaklaştırılamaması, ikinci golde boş alan bırakılması ve son golde de Mert Hakan'ın çok amatörce kaptırdığı top hiç yakışmadı. Ancak sezon başlarında böyle hatalar olur. Önemli olan bu aksaklıklara rağmen büyük takım refleksi gösterebilmek.

Fenerbahçe de bunu çok zorlanmadan yaptı.

Sarı-lacivertliler, rövanşta da farklı kazanarak tur atlayacaktır. Ancak asıl sezonun ilk önemli sınavı, Lille maçları olacak. Orada da Mourinho faktörünün devreye gireceğini düşünüyorum.