Kulüpler Birliği’nde Ali Koç dönemi

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı. Toplantı sonrasında konuşan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulüplerin çoğunun başkanlık için Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı önerdiğini, Arat'ın Beşiktaş'a daha fazla vakit ayırmak için aday olmak istemediğini söylediğini belirtti. Sancak, "19 kulübün 18'i, Galatasaray hariç, Ali Koç lehine oy kullandı. Galatasaray aleyhte oy kullandı." dedi.