Kanarya’nın Coman ısrarı

Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe, bir dünya yıldızını daha getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, daha önce ret cevabı aldığı Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'dan vazgeçmediği öğrenildi. Bayern Münih, yıldız futbolcusu Coman ile yollarını ayırmaya karar verdi. Alman basınında çıkan haberde; Bavyera devinin artık Fransız futbolcuya güvenmediği ve ayrılığına onay verdiği yazıldı. Kanarya da yıldız oyuncu için hemen devreye girdi.

PSG VE BARCELONA DA İSTİYOR

28 yaşındaki kanat oyuncusuna Paris Saint- Germain ve Barcelona da talip oldu. Fakat Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun da çok istediği yıldız futbolcu için tüm şartları zorluyor. Bayern Münih'in bonserviste kolaylık sağlayacağı aktarılıyor. Öte yandan, düzenli olarak forma giymek isteyen Fransız oyuncunun da Mourinho faktörü sebebiyle sarı-lacivertli kulübe sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe transfer dönemi açılınca başarılı kanat oyuncusu için hemen harekete geçmiş, ancak olumsuz yanıt almıştı. Sarılacivertlilerin teklifinin 14 milyon Euro'ya kadar çıktığı da gelen bilgiler arasında.

TAKIMDAN GİDECEK İSİMLER DE NETLEŞİYOR

Transfer bombalarını arka arkaya patlatan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak futbolcular da netleşiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda bazı oyuncularla yollar ayrılırken, yeni yapılanmada düşünülmeyen isimler de arttı. Orta sahada oynayan Miha Zajc ve Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Joao Pedro ve Lincoln de yeni sezon planlamasında yer bulamayacak. Bu oyunculardan kendilerine kulüp bulması istendi. Mourinho tarafından UEFA listesine ismi verilmeyen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan için ise acele edilmeme kararı alındığı öğrenildi.

OOSTERWOLDE'YE SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Milli yıldızı Calafiori'yi rekor bir bonservis bedeliyle Arsenal'e satmak üzere olan Bologna'nın, bu oyuncunun boşluğunu sarılacivertlilerin Hollandalı sol bekiyle doldurmayı planladığı öğrenildi. Oosterwolde'nin, İtalyan temsilcisinin dikkat çeken transfer hedeflerinden biri olduğu ve listesinde yer aldığı kaydedildi. Jayden Oosterwolde, 2022-23 sezonunda Parma'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sarı-Lacivertliler ile 49 maçta forma giyen Hollandalı yıldız 2 gol kaydetti.