Manisa sol şeritte

BİRİNCİ Lig'de Ege'nin tek temsilcisi olarak şampiyonluk mücadelesi verecek olan Manisa FK, savunmanın soluna transfer yapmak için düğmeye bastı. Teknik direktörü Çağdaş Çavuşoğlu önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Bandırmaspor'dan ayrılan Mücahit Albayrak'ı gündemine aldı. Temmuz başında sözleşmesi sona eren ve bonservis engeli olmayan 32 yaşındaki deneyimli sol beke menajeri kanalıyla teklif götüren kurmaylar, ilk temaslardan olumlu dönüş aldı. Süper Lig tecrübesi de olan futbolcunun maliyetini araştıran Manisa yönetimi, maddi konuları görüşmek üzere oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 75 bin Euro olan Mücahit'i uygun bir bedelle kadrosuna katmak isteyen Manisa FK savunmasını sağlama almayı hedefliyor.

SKORER YÖNÜ GÜÇLÜ

Başakşehir altyapısından yetişen deneyimli sol bek, kariyerinde Erzurumspor, Ümraniye, G.Antep FK, Samsunspor formalarını da terletti. Geçen sezon Bandırma ile 26 karşılaşmada forma giyen Mücahit, savunmada görev almasına rağmen 3 gol, 3 asistle hücum gücüne önemli bir katkı yaptı.

ADANA İLE YENİŞEMEDİ

MANİSA Futbol Kulübü, Adanaspor ile Bolu Kampı'nda oynadığı hazırlık karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini Muhammed Enes Kiprit kaydetti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki Manisa FK mücadeleye Orhan Kurşun, Oktay Gürdal, Birkan Yılmaz, Ensar Akgün, Ada İbik, Mamadou Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul, Oğuz Gürbulak, Kerim Frei, Efe Taylan Altunkara ve Muhammed Enes Kiprit ilk 11 ile başladı.