Sultanlardan müthiş dönüş

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-2 mağlup etti. Maça tutuk başlayan millilerimiz, rakibine file önünde çözüm bulamadı ve 2-0 geriye düştü. Maçı bırakmayan Türkiye, Vargas, Ebrar ve İlkin'in devreye girmesiyle üç ve dördüncü seti 25-22'lik skorlarla alarak durumu 2-2'ye getirdi. Hollanda'nın iyi başladığı son sette Vargas'ın sayılarıyla öne geçen Sultanlar bu seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Karşılaşmanın yıldızlarından Ebrar Karakurt, "Hollanda çok iyi hazırlanmış. Sahada her zaman birbirimizi kollamamız gerektiğini hatırlattık, sonra toparladık. Bugün pasör çaprazı olarak takıma katkı sağladım, çok mutluyum" dedi. Türkiye, gruptaki ikinci maçında Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

ATICILIK TAKIMIMIZ YARI FİNALE YÜKSELDİ

OLİMPİYAT Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç & Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Olimpiyat tarihimizin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen takımımız, altın madalya için Sırbistan ile bugün 10.45'te karşı karşıya gelecek. Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

KUZEY'DEN YENİ TÜRKİYE REKORU

OLİMPİYAT Oyunları'nda milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 800m serbest stil elemelerinde yarıştığı ikinci seriyi 7:47.29'luk derecesi ile Türkiye rekoru kırarak tamamladı. Ancak toplam 4 seride 31 sporcu arasında 11'inci olan Kuzey, finallere kalamadı. 16 yaşındaki sporcumuz, 3 Ağustos'ta 1500 metre serbest stil elemelerinde mücadele edecek.

KÜREKTE ELİS ÇEYREK FİNALDE

OLİMPİYATLARDA mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte repesajında 8.00.00'lik derecesiyle serisinde ikinci oldu ve çeyrek finale kaldı. Bugünkü mücadelede Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbek Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşacak olan Özbay, ilk üçe girmesi halinde yarı finale çıkacak.