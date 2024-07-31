Milli kürekçi Elis çeyrek finalde kaldı

OLİMPİYATLARDA mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi olan Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde serisinde 6. oldu. Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte çeyrek finalinde mücadele etti. Yarışta Sloven Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistan'dan Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşan Elis Özbay, 7.56.51'lik derecesiyle serisini 6. sırada tamamladı ve yarı finale yükselme hakkını kaybetti.

MİLLİ BOKSÇU ESRA SON 16 TURUNDA

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Camara ile mücadele etti. Rakibini 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.

ARIN KAZANDI

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Perulu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 yendi. La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenerken, Paris 2024'teki ilk galibiyetini elde etti.