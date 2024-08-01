Bodrum FK Turgay’ı istiyor

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı bir kadro oluşturmak isteyen Bodrum FK, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Muğla ekibi, geçen sezonu Göztepe'de geçiren 28 yaşındaki ön libero Turgay Gemicibaşı için harekete geçti. Sezon tamamlanınca İzmir ekibiyle yollarını ayıran Turgay ile temasa geçen kurmaylar, şu an boşta olan tecrübeli oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor. Geçen sene Göz-Göz'de forma şansı bulmakta zorlanan Turgay yalnızca 7 maçta görev yapabilmişti.

ALMANYA'DA BAŞLADI

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig ve Avrupa tecrübesi bulunan oyuncu ile bu hafta içi masaya oturmayı planlıyor. Profesyonel kariyerine Köln U19 takımında başlayan Turgay, Göztepe'nin yanı sıra Kaiserslautern, Viktoria Köln, Mauerwerk, Blau Weiss L., A. Klagenfurt, Kasımpaşa formalarını da terletti. Kariyerinin en parlak günlerini Blau Weiss L.'de geçiren Turgay, 58 müsabakada 8 gol atma başarısı gösterdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in hamle oyuncusu olarak Turgay'ı değerlendirmek istediği öğrenilirken, oyuncunun boşta olması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.

YEŞİL-BEYAZLILAR KAMPI İYİ BİTİRDİ

Bodrum FK, Düzce Topuk Yaylası'ndaki yaklaşık 1 aylık kamp sürecini mutlu tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip kampta oynadığı son hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Bodrum'un gollerini Kenan Özer (2) ve Gökdeniz Bayrakdar attı. Geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyup nokta takviyeler yapmaya çalışan Bodrum FK bu sonuçla kamp dönemindeki maçlarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Bodrum daha önce Alanyaspor'u 5-2, Bandırmaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenip, Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.