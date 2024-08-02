Kara Kartal’a Sambacı geliyor

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için transferde yeni bir ismi daha gündemine aldı. Kara Kartal, Zenit'in stoperi Robert Renan için resmi görüşmelere başladı. Zenit'in oyuncu için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Bununla birlikte siyah beyazlılar rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istedi. Kendi teklifini yükselten Beşiktaş, Rus ekibine bonuslar ekleyerek yeni bir teklifte bulundu. İki kulüp yetkilileri arasında yapılan pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Brezilya basını da Beşiktaş ile Renan arasındaki görüşmeyi doğrularken, transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.