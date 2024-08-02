  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Kara Kartal’a Sambacı geliyor

HABER MERKEZİ
Kara Kartal’a Sambacı geliyor
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için transferde yeni bir ismi daha gündemine aldı. Kara Kartal, Zenit'in stoperi Robert Renan için resmi görüşmelere başladı. Zenit'in oyuncu için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Bununla birlikte siyah beyazlılar rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istedi. Kendi teklifini yükselten Beşiktaş, Rus ekibine bonuslar ekleyerek yeni bir teklifte bulundu. İki kulüp yetkilileri arasında yapılan pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Brezilya basını da Beşiktaş ile Renan arasındaki görüşmeyi doğrularken, transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA