Adem Asil beşinci oldu

PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkeklerde halka aleti finalleri yapıldı. İzmirli Milli Cimnastikçi Adem Asil, Çin Halk Cumhuriyeti'nden 3, Amerika Birleşik Devletleri'nden 1, Ermenistan'dan 1, Büyük Britanya'dan 1, Ermenistan'dan 1, Yunanistan'dan 1, Belçika'dan 1 ve Fransa'dan 1 sporcuyla madalya yarışında yer aldı. Asil, 14.966 puanla organizasyonu 5'inci sırada tamamladı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na eli boş veda etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.