Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Futbol Kulübü arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ege Bölgesi'nin 1. Lig'deki tek temsilcisi olan Manisa FK'nın kullandığı Fikri Bayrıl Tesisleri'nin su sayaçları Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından, siyah-beyazlıların geçtiğimiz cumartesi günü İstanbulspor maçının oynandığı sırada sökülmüştü. Sonraki gün ise belediye ekiplerinin tesisin etrafındaki yolları kazdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Yeni Asır Gazetesi'ne konuşan Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, "Bizi yıldıramazlar" diyerek yaşananlara isyan etti.

Futbolcular sahadayken MASKİ su sayaçlarını söktü

Futbolcular sahadayken MASKİ su sayaçlarını söktü

"SAYGI DUYMAK ZORUNDA"

Aktan, "Deplasmanda ter döktüğümüz sırada, MASKİ'den 6 çalışan, yanıltıcı bilgi verip tesise girdi. Su sayacını söküp, yenisini takacağız demişler ve kaçar adımlarla ayrılmışlar. Arıza kaydımız olmamasına rağmen susuz bırakıldık. Mevzuat gereği MASKİ yeni sayaçları takmak zorunda ama gelip takmadı. İşlem yapan memurlara, görevi kötüye kullanmaktan dava açtık. Su sayacını söktükleri yetmiyormuş gibi takımın toplandığı binanın önünde ve yollarda arıza yaşanmadığı halde kazı çalışması yaptılar. Manisa Büyükşehir Belediyesi varlığımıza saygı duymak zorunda. Ellerindeki kamu gücünü kullanıp, bizi yıldırmaya çalışıyorlarsa kendilerine bir kazancı olmaz, aksine kayıpları olur. Bizi dünya tanıyor ama Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni tanımıyor" diye konuştu.

ZEYREK'TEN CEVAP

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa FK'nın su sayaçlarının sökülmesi ve yapılan kazı çalışması hakkında açıklama yapan Yasemin Buket Aktan'a cevap verdi. Zeyrek, yapılan çalışmanın bir hizmet olduğunu ancak kulüp tarafından konunun siyasileştirildiğini söyledi. Basınç testi için sayaçların söküldüğünü belirten Zeyrek, "Saat testten geçerse, gider saati yerine takarız" derken; yapılan kazı için ise, yağmur suyu hattı döşeneceğini ve gerekenin yapılacağını ifade etti.