Merkezefendi’de kadro tamamlandı

Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu oluşturdu. Bu sezon Play- Off ve Avrupa'da yer almayı isteyen Denizli ekibinde Berke Aygündüz, İsmail Karabilen, Vrenz Bleijenbergh ve Muhaymin Mustafa takımda kaldı. Manisa BŞB'den eski oyuncusu Ayberk Olmaz ile Bahçeşehir'den Arca Tülüoğlu ile yeniden anlaşan yeşilsiyahlılar, VTB Ligi ekibi Parma'dan ABD'li oyun kurucu Isaiah Reese ile Cholet forması giyen ve sayı kralı olan Craig Randall'ı transfer etti. Adriyatik Ligi'nde Borac forması giyen Ja'Von Franklin ve Yunanistan'ın Kolossos takımından Kanadalı uzun forvet Simi Shittu ile pota altını güçlendiren Denizli ekibi, son olarak NCAA'de Georgia Bulldogs formasıyla 13.1 sayı ortalaması tutturan 23 yaşındaki oyun kurucu Noah Thomasson'u da kadrosuna kattı.