Aslan’a sürpriz 10 numara

GALATASARAY, yaşı dolayısıyla Dries Mertens'in sezon sonuna kadar üst düzey performans veremeyeceğini düşünüyor. Sarı-kırmızılı ekip on numaraya transfer yapmak istiyor. A Spor'un haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Brezilya ekiplerinden Flamengo forması giyen Uruguaylı on numara Giorgian de Arrascaeta'yı listesine aldı. Cim-Bom, bu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncunun Avrupa'ya gelmemesi nedeniyle transfer için Muslera ve Torreira kozu kullanılacak. Aslan'ın yıldızlarının vatandaşlarını ikna etmek için harekete geçtiği öne sürüldü. Tecrübeli on numaranın milli takımdan arkadaşları olan sarı-kırmızılı ekibin futbolcuları ikna için devreye girecek. Arrascaeta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Uruguaylı yıldızın sözleşmesi 2026 yılının aralık ayında sona erecek. Bu sezon 30 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 7 gol ve 9 asist yaptı.

Zaha'nın transferi yattı

İNGİLİZ ekibi Crystal Palace'ın sahibi Steve Parish, Galatasaray'a forma giyen Wilfried Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer döneminin bitmesine sadece iki hafta kala Galatasaray ile bir anlaşmanın pek mümkün olmadığını kabul etti. Öte yandan Leicester City de kanat oyuncusu için görüşmelerde bulundu. Ancak maliyeti çok fazla bulduğu için transferden vazgeçti.