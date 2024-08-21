"İzmir’de akademi açmak istiyorum"

Tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, voleybolu ülkeye sevdiren Filenin Sultanları lakaplı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İzmirli başarılı sporcusu Cansu Özbay, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret etti. Özbay, kariyeri, voleybolun geleceği ve hedefleriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü olan ay-yıldızlıların İzmir'de yetişen tek voleybolcusu olan Cansu Özbay, kariyerindeki tek eksik başarının olimpiyat madalyası olduğunu ve en büyük hedefinin ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti.

"YENİ CANSU'LAR YETİŞİRECEĞİM"

Spor hayatını bitirdikten sonra İzmir'de bir kulüp kurma projesi olduğunun altını çizen 27 yaşındaki sporcu, "Bu kentte büyüyüp, yetişen bir sporcuyum ve son dönemde İzmir'den çıkıp başarılı olan bir voleybolcu yok. Bu misyonu üzerimde taşıyorum. Cansu Özbay Akademi isimli bir kulüp kurma niyetim var. Voleybolu bıraktıktan sonra yeni yetenekleri keşfetmek, onların yolunu açmak istiyorum. Onlara bir şeyler katmayı hayal ediyorum. 'Yeni Cansular' yetiştirmeyi planlıyorum. İzmir kadını da hem kişilik olarak hem de fiziksel, genetik olarak voleybola, spora müsait" dedi.

'SAKATLIKLAR OLMASA MADALYA ALIRDIK'

Paris'te en önemli engelin sakatlıklar olduğunu kaydeden Cansu, "Eğer biz finale kalsaydık ABD'yi yenip altın madalya alırdık. Ama özellikle İtalya ile oynadığımız yarı final maçında sakatlıklarımız zirve yaptı.Sakatlıklar olmasa kesin olarak madalya alırdık. Eksiklerden ötürü bir türlü takım olarak oynayamadık. Ağrı kesicilerle sahaya çıktık. Tokyo'da 5. olmuştuk, sonra 4. olduk, adım adım ilerliyoruz. Umarım bundan sonra sırada madalya olacak" diye konuştu.

MAÇLARDAN ÖNCE BABAMI ARARDIM

TAKIM olarak yaptıkları bir totemin olmadığını kaydeden 27 yaşındaki voleybolcu, "Herkesin kendi başına yaptığı bazı inançlar var. Eskiden maçlardan önce babamı, ailemi arardım, aynı kıyafeti giyerdim. Ama son dönemde bu totemlerin önemli olmadığını anladım ve bıraktım" cümlelerini kullandı.

VARGAS ÇOK SEVECEN, EDA TAM BİR KAPTAN

FİLENİN Sultanları'nın en önemli yıldızlarından Vargas ile ilgili konuşan Cansu Özbay, "Kendisi çok sevecen, tatlı. Biz kötü pas atarız, suç bende der. Oda arkadaşım kaptan Eda. Gerçekten kaptan gibi kaptan. Duruşu, yeteneği, bu yaşına rağmen en üst seviyede oynayabilmesi onu eşsiz kılıyor. Kötü gittiğimizde bizi ateşleyen ilk insandır. Eski başantrenörümüz Guidetti'ye de ayrı bir parantez açmak lazım. Bizi çok geliştirdi. Santarelli de gelince takım tam oturdu. " şeklinde konuştu.

YUSUF DİKEÇ'LE GURUR DUYDUK

PARİS Olimpiyatları'nda fenomen olan Yusuf Dikeç ile tanışma fırsatı olmadığını kaydeden Cansu Özbay, "Müsabaka yerlerimiz çok farklıydı. Onunla gurur duyduk. Tüm dünyada tanındı. Ben kendisinden baya etkilendim ama tanışma fırsatım olmadı. Paris 2024'ün yemekleri kötüydü. Kaldığımız yer güzeldi. Bir ara klimalar çalışmadı ama bize denk gelmedi. Gerçi Tokyo'da da benzer durumlar vardı. Hepimiz aynı binada kalıyorduk. Ama olimpiyatın ruhu bu diye düşündük" sözlerini kullandı.

PİYANO VE TENİSİ ÖĞRENMEK İSTERİM

Voleybol dışında hobi edinmek istediğini, piyano çalmayı ve tenisi öğrenmek istediğinin altını çizen 1996 doğumlu sporcu, "Tek boş vaktimde ailemi görmeye gidiyorum ve kafa dinliyorum. Voleybol sezonunda hiçbir şey yapmaya vaktiniz kalmıyor. Ama bu iki hedefimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.