Nazilli’de şok istifa

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Yüksel Yeşilova, bazı futbolcularla yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden istifa etti. Yeşilova'nın ayrılığı, kulüp camiasında şok etkisi yaratırken, Kulüp Başkanı Şahin Kaya'dan istifayla ilgili açıklama geldi. Kaya, "Yüksel Hoca, bazı oyuncularla sorun yaşadığını ve bu problemlerin takım içi huzuru etkilediğini dile getirdi. Bir araya gelecektik, fakat kendisi ani bir kararla istifa etmiş" dedi.

"ALTERNATİFİMİZ HAZIR"

Kaya, teknik direktörün istifasına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Kaya, "Bu tür olasılıklara karşı her zaman bir B planımız vardı. En geç perşembe (yarın) gününe kadar yeni teknik direktörümüzü açıklamayı planlıyoruz" dedi.