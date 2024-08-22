F.Bahçe’de hedef Medina

YENİ sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef bölgelerden biri de orta saha. Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son isim ise Cristian Medina oldu. Arjantin devi Boca Juniors, 22 yaşındaki futbolcu için 13 milyon 500 bin Euro talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi rakamı düşürmek için pazarlık halinde. Öte yandan Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Cristian Medina için Boca Juniors'a resmi teklif sunduğunu yazdı. Habere göre Fenerbahçe'nin Medina teklifi 8+3 milyon dolar oldu.

EYLÜL'DEN SONRA FİYATI ARTACAK

Ülke basınında Cristian Medina'nın sözleşmesindeki özel maddeyle ilgili detaylar da verildi. Buna göre Cristian Medina'nın transfer dönemi içindeki serbest kalma bedeli 15 milyon dolarken, sonraki süreçte rakamın 20 milyon dolara çıkacağı aktarıldı. Arjantin Futbol Federasyonu transfer döneminin kapanış tarihini 31 Ağustos'a ertelemişti.

SARI-LACİVERTLİLER TEYAKKUZA GEÇTİ

HAFTA sonunda Rizespor ile oynanacak Süper Lig'in 3'üncü hafta maçı öncesinde Fenerbahçe yönetimi OHAL ilan etti. Rize şehrinde sarı-lacivertliler için herhangi bir sorun olmamasına rağmen bu deplasmana uçakla Trabzon'a gidilip oradan Rize'ye geçilecek olması tedbirlerin artmasına neden oldu. Geçen sezon Trabzonspor'la oynanan maçta çıkan olaylar da göz önüne alınarak Fenerbahçe yönetimi Rizespor maçı için Trabzon-Rize yolu üzerinde herhangi bir can sıkıcı olayın yaşanmaması için özel olarak tedbir alınmasını talep etti.