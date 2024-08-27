Kartal’dan Mario atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Benfica'nın sol kanat oyuncusu Joao Mario ile ilgilendiği iddia ediliyor. 31 yaşındaki oyuncunun Benfica'dan ayrılması söz konusu olabilir. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Benfica'nın 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Joao Mario ile ilgileniyor. Record'da yer alan haberde, Joao Mario'nun kariyerindeki bir sonraki adımı düşündüğü ve Benfica'dan ayrılmasının muhtemel bir senaryo olarak değerlendirildiği belirtildi.

NECİP UYSAL OPERASYON GEÇİRDİ

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Mario'nun olası ayrılığı hakkında "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali var." şeklinde açıklamada bulundu. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Joao Mario'nun Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan ve ön çapraz bağ yaralanması geçiren Necip Uysal'ın ameliyat olduğu açıklandı.

AMARTEY PİYANGOSU

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen savunmacı Daniel Amartey ile yollar ayrılacak. Siyah-beyazlıların satış listesine koyduğu 29 yaşındaki Ganalı futbolcuya Premier Lig'den talip çıktı. Africafoot'un haberine göre Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town, Ganalı stoperle ilgileniyor. Leicester ile Premier Lig'i kazanan ve 100'den fazla lig maçına çıkan Amartey'i kadrosuna katmak isteyen Ipswich'in yakın zamanda Beşiktaş'a teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Amartey için Suudi Arabistan seçeneğinin de masada olduğu ve Ganalı oyuncunun kendi beklentilerini karşılayan bir teklif gelmesi durumunda siyah beyazlı takımdan ayrılacağı ifade ediliyor.