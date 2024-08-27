Trabzon durmuyor

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve Onuachu transferinde son aşamaya gelen Trabzonspor, transfer döneminin 30 Ağustos'ta sona ereceği İngiltere ve Avrupa'nın birçok liginde, son günlere girilirken yeniden harekete geçti. Karadeniz temsilcisinin orta sahaya ofansif bir oyuncu daha eklemeyi planladığı ifade edildi. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve 11. transferini Muhammed Cham ile gerçekleştiren bordo-mavililerin İngiltere ekibi Burnley forması giyen Josh Brownhill'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Preston altyapısında yetişen, Barnsley ve Bristol City formalarını da terleten 28 yaşındaki İngiliz futbolcu 2019-2020 sezonunun ikinci yarısından bu yana Burnley'de görev yapıyor. Geçen sezon İngiltere ekibiyle 35 karşılaşmada görev yapan Brownhill bu süreçte rakip ağları 4 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı.

BANİYA İTALYA 2. LİG YOLCUSU

Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Rayyan Baniya'ya İtalya'nın Palermo takımının talip olduğu ileri sürüldü. Palermo'nun, Trabzonspor'da çok fazla süre alamayan Baniya'ya yöneldiği belirtildi. Haberde, Serie B takımının 25 yaşındaki futbolcu için 500 bin Euro'luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Palermo'nun satın alma opsiyonunu devreye sokması halinde Rayyan Baniya ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.