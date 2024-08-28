Devler Ligi’nde yokuz

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Galatasaray deplasmanda 3-2 yenildiği ilk maçın rövanşında İsviçre Ekibi Young Boys'a taraftarı önünde 1-0 kaybetti. Toplam skorda rakibine 4-2 yenilen sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne erken veda etti. 18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley'in şutunu Muslera çeldi. 31. dakikada Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley'in golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 32. dakikada Batshuayi'nin kafayla pasında Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Keller'de kaldı. 35. dakikada sağ taraftan Icardi'nin ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta Keller yine geçit vermedi. 41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Colley'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

MUSLERA ENGEL OLAMADI

62. dakikada Blum'un kullandığı köşe vuruşunda Ganvoula'nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. 63. dakikada Icardi'nin pasında ceza alanına giren Batshuayi'nin şutu yandan auta çıktı. 71. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası içinden Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda Keller kalesini kapattı. 87. dakikada hızlı gelişen Young Boys atağında Itten'in pasında topla buluşan Virginius, kaleci Muslera'yla karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 0-1.

OKAN BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys karşısına yaptığı 3 değişiklikle çıktı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk cezalı Abdülkerim'in yerine Kaan Ayhan'ı sahaya sürdü. Bir önceki maça ilk 11'de başlayan Elias Jelert ve Dries Mertens'in yerine ise Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi'ye şans verdi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar zorlu müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcuları tek tek tribüne çağrıldı. Maç önü seremonide Şampiyonlar Ligi müziğinin çalmasıyla da sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşarken, mücadele boyunca takımlarına tezahüratlarıyla tam destek oldu.

MUSLERA KIZARDI

Karşılaşmanın 87. dakikasında Young Boys'un attığı golden sonra golü kaydeden Virginius'u iten Muslera Norveçli hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın son dakikalarında Kerem Aktürkoğlu oyundan alınırken, kaleci Günay oyuna dahil oldu.

SAHA KARIŞTI

Mücadelenin 80. dakikasında saha karıştı. İsviçre ekibinin 80. dakikada yaptığı oyuncu değişikliğinin ardından oyundan alınan Ugrinic ve Colley oyun alanını terk etmedi. Bu durum üzerine kaleci Muslera başta olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcular iki ismi dışarı çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Yeşil zemini ısrarla terk etmeyen Young Boyslu iki isim yavaş hareketlerde bulunurken, iki takım futbolcuları arasında itişmeler yaşandı.