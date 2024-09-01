Kartal’da hedef 3’te 3

Trendyol Süper Lig'de 3. haftayı bay geçen geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bugün konuk edeceği Net Global Sivasspor karşısına 3'e 3 hedefi ile çıkacak. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Öte yandan siyahbeyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

OMAR COLLEY, PAOK İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Yeni sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş, takıma güçlendirme yapmaya devam ederken bir yanda da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor. 31 yaşındaki stoper Omar Colley'in PAOK ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi.