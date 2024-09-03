Gururumuz Bestegül

MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde 2 yıl önce Milli Takım Antrenörü Çağlar Seçilmiş ile Muaythai sporuna başlayan 14 yaşındaki Bestegül Varol, Bitlis'te düzenlenen şampiyonada Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Muaythai Çocuklar Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına Bitlis Eren Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye Muaythai Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan 'Bir gün spor bir gün siper' sloganıyla düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Çocuklar Minik Yıldız Türkiye Şampiyonası 55 ilden 575 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 11 yaşındaki Mısra Çelik de minikler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.